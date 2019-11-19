Карен Хачанов: Если надо бегать три часа – буду это делать Россия победила во всех трех играх с Хорватией в первом матче Кубка Дэвиса.

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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Борной Чоричем (6:7 (4:7), 6:4, 6:4) в матче с Хорватией на групповом этапе Кубка Дэвиса.

«Если надо бегать три часа – буду это делать, – приводит слова 23-летнего теннисиста официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Главное – принес победу сборной России.

Мы оба уверенно играли на своей подаче. Ждал моментов, реализовал брейк-пойнты, которые смог. Все зависит от подачи и приема. Подавал реально неплохо, принимал тоже хорошо».

Напомним, в понедельник Россия всухую победила Хорватию. Первое очко команде принес Андрей Рублев, обыгравший Борну Гойо (6:3, 6:3), а в заключительной игре Хачанов и Рублев нанесли Ивану Додигу и Николе Мектичу поражение в парном матче (7:6 (7:3), 6:4).

Во вторник Россия сыграет с Испанией. Отметим, что победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места выходят в четвертьфинал.