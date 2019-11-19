Евгений Кафельников: Почти уверен, что Надаль сыграет с Россией

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о предстоящем матче группового этапа Кубка Дэвиса Испания – Россия в Мадриде.
«Я практически уверен, что на корт выйдет (Рафаэль) Надаль, – приводит ТАСС слова Кафельникова, – ажиотаж вокруг его участия большой, и сам Рафаэль считает честью играть за национальную команду. Но думаю, что наши ребята дадут бой».
Напомним, в понедельник Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли Хорватию со счетом 3-0. Во вторник вторым соперником сборной России станет Испания, за которую заявлен первая ракетка мира Рафаэль Надаль.
В четвертьфинал выходят победители шести групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места.
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