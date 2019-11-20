Евгений Кафельников – о выступлении России на Кубке Дэвиса: Ребята сделали максимум Хачанов и Рублев победили Хорватию и проиграли Испании.

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о выступлении сборной России на групповом этапе Кубка Дэвиса в Мадриде.

«Ребята сделали максимум: обыграли сборную Хорватии, и в упорной борьбе проиграли испанцам, – приводит ТАСС слова Кафельникова. – Еще ничего не потеряно, у нас есть теоретический шанс, чтобы выйти в четвертьфинальную стадию».

Напомним, в понедельник Карен Хачанов и Андрей Рублев победили Хорватию (3-0), а во вторник – проиграли Испании (1-2).

Таким образом, сборная России сохраняет шансы выйти в четвертьфинал, куда попадут победители шести групп и две лучшие команды из занявших вторые места.