Сборная Испании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса благодаря победе Надаля Турнир завершится 24 ноября.

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Испанец Рафаэль Надаль обыграл хорватского теннисиста Борну Гойо в матче Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 27 минут.

Ранее его соотечественник Роберто Баутиста-Агут победил Николу Мектича из Хорватии.

Таким образом, Испания досрочно вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, опередив сборную России, у которой в активе победа над Хорватией и поражение от испанцев.