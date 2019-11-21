Сборная Испании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса благодаря победе Надаля

Испанец Рафаэль Надаль обыграл хорватского теннисиста Борну Гойо в матче Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 27 минут.
Ранее его соотечественник Роберто Баутиста-Агут победил Николу Мектича из Хорватии.
Таким образом, Испания досрочно вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, опередив сборную России, у которой в активе победа над Хорватией и поражение от испанцев.
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