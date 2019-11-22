В четвертьфинале Кубка Дэвиса Хачанов сыграет против Джоковича - Советский спорт
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22 ноября 2019 12:50ТеннисНечаев Юрий

В четвертьфинале Кубка Дэвиса Хачанов сыграет против Джоковича

Стал известен состав участников четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии

В первом матче противостояния сразятся Андрей Рублев и Филип Крайнович, во втором поединке на корт выйдут Карен Хачанов и Новак Джокович.

Завершится встреча парным поединком, в котором Россию также представят Рублев и Хачанов, а за Сербию заявлены Янко Типсаревич и Виктор Троицки.

Четвертьфинал Россия - Сербия начнется сегодня, в 12:30 мск. Победитель противостояния в полуфинале турнира сыграет с командой Канады.

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» - о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
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