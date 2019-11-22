В четвертьфинале Кубка Дэвиса Хачанов сыграет против Джоковича Стал известен состав участников четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии

В первом матче противостояния сразятся Андрей Рублев и Филип Крайнович, во втором поединке на корт выйдут Карен Хачанов и Новак Джокович.

Завершится встреча парным поединком, в котором Россию также представят Рублев и Хачанов, а за Сербию заявлены Янко Типсаревич и Виктор Троицки.

Четвертьфинал Россия - Сербия начнется сегодня, в 12:30 мск. Победитель противостояния в полуфинале турнира сыграет с командой Канады.