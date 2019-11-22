Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса Для победы российскому теннисисту хватило 52 минуты.

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Сборная России вышла вперед в матче ¼ финала Кубка Дэвиса с Сербией в Мадриде.

В первом матче, в котором сыграли вторые номера команд, Андрей Рублев нанес поражение Филипу Краиновичу. За 52 минуты 22-летний российский теннисист одержал победу со счетом 6:1, 6:2.

Теперь на корт выйдут первые номера команд – Карен Хачанов и Новак Джокович. На третью парную игру заявлены Янко Типсаревич и Виктор Троицки – у сербов и Хачанов с Рублевым – у России.

Отметим, что победитель матча Сербия – Россия в полуфинале сыграет с Канадой.

Мадрид (Испания)

Кубок Дэвиса

Плей-офф

¼ финала

Сербия – Россия – 0:1

Филип Краинович – Андрей Рублев – 1:6, 2:6