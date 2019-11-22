Анрей Рублев: Рад, что удалось так уверенно выиграть Сборная России вышла вперед в противостоянии с командой Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса 1-0.

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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу над сербом Филипом Краиновичем в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

«Все сложилось очень хорошо, — сказала Рублев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Рад, что удалось так уверенно победить. Очень важное очко, мы все на него надеялись. Я очень доволен. Теперь Карену Хачанову предстоит тяжелый матч. И ему понадобится поддержка. Будем все вместе болеть за него».

Во втором матче командного противостояния России и Сербии на корте сойдутся Карен Хачанов и Новак Джокович.