Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса В решающем матче Карен Хачанов и Андрей Рублев в паре одолели соперников из Сербии на тай-брейке.

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После побед Андрея Рублева и Новака Джоковича в одиночных матчах судьба путевки в полуфинал Кубка Дэвиса решалась в сражении пар. Хачанову и Рублеву противостояли Джокович и Виктор Троицки. Напряженный матч завершился победой россиян на тай-брейке – 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

В полуфинале команда России сыграет с канадцами. Матч состоится завтра, 23 ноября. Начало в 12:30 по московскому времени.

Мадрид (Испания)

Кубок Дэвиса

Плей-офф

¼ финала

Сербия – Россия – 2:1

Филип Краинович – Андрей Рублев – 1:6, 2:6

Новак Джокович – Карен Хачанов – 6:3, 6:3

Карен Хачанов/Андрей Рублев – Новак Джокович/Виктор Троицки – 6:4, 4:6, 7:6 (10:8)