Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги теннисистов.

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Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку.

В мужском рейтинге тройка лидеров не изменилась, лидирует испанец Рафаэль Надаль, следом расположился Новак Джокович из Сербии, замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Карен Хачанов расположился на 17-й позиции, Андрей Рублев – на 23-й.

РЕЙТИНГ ATP ОТ 25 НОЯБРЯ:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825

5 (5). Даниил Медведев — 5705

...17 (17). Карен Хачанов — 1840

...23 (23). Андрей Рублев — 1584

...113 (113). Евгений Донской — 497

...214 (216). Алексей Ватутин (все – Россия) — 233

В рейтинге женской теннисной ассоциации лидирует Эшли Барти из Австралии, на второй строчке расположилась чешка Каролина Плишкова, на третей – Наоми Осака, представляющая Японию.

Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова занимает 30-ю позицию.

РЕЙТИНГ WTA ОТ 25 НОЯБРЯ:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496

...30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1560

...40 (40). Вероника Кудерметова — 1351

...42 (42). Екатерина Александрова — 1325

...54 (54). Светлана Кузнецова — 1052

.. 61 (61). Анна Блинкова — 1007

...69 (69). Дарья Касаткина — 851

...91 (91). Виталия Дьяченко — 713

...95 (94). Анастасия Потапова — 695

....103 (103). Маргарита Гаспарян — 661

104 (104). Анна Калинская — 661

...131 (131). Мария Шарапова (все – Россия) — 466