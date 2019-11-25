Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку.
В мужском рейтинге тройка лидеров не изменилась, лидирует испанец Рафаэль Надаль, следом расположился Новак Джокович из Сербии, замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.
Карен Хачанов расположился на 17-й позиции, Андрей Рублев – на 23-й.
РЕЙТИНГ ATP ОТ 25 НОЯБРЯ:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825
5 (5). Даниил Медведев — 5705
...17 (17). Карен Хачанов — 1840
...23 (23). Андрей Рублев — 1584
...113 (113). Евгений Донской — 497
...214 (216). Алексей Ватутин (все – Россия) — 233
В рейтинге женской теннисной ассоциации лидирует Эшли Барти из Австралии, на второй строчке расположилась чешка Каролина Плишкова, на третей – Наоми Осака, представляющая Японию.
Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова занимает 30-ю позицию.
РЕЙТИНГ WTA ОТ 25 НОЯБРЯ:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
...30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1560
...40 (40). Вероника Кудерметова — 1351
...42 (42). Екатерина Александрова — 1325
...54 (54). Светлана Кузнецова — 1052
.. 61 (61). Анна Блинкова — 1007
...69 (69). Дарья Касаткина — 851
...91 (91). Виталия Дьяченко — 713
...95 (94). Анастасия Потапова — 695
....103 (103). Маргарита Гаспарян — 661
104 (104). Анна Калинская — 661
...131 (131). Мария Шарапова (все – Россия) — 466