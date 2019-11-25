Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 ноября 2019 10:39ТеннисНечаев Юрий

Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP

ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги теннисистов.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку.

В мужском рейтинге тройка лидеров не изменилась, лидирует испанец Рафаэль Надаль, следом расположился Новак Джокович из Сербии, замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Карен Хачанов расположился на 17-й позиции, Андрей Рублев – на 23-й.

РЕЙТИНГ ATP ОТ 25 НОЯБРЯ:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825
5 (5). Даниил Медведев — 5705
...17 (17). Карен Хачанов — 1840
...23 (23). Андрей Рублев — 1584
...113 (113). Евгений Донской — 497
...214 (216). Алексей Ватутин (все – Россия) — 233

В рейтинге женской теннисной ассоциации лидирует Эшли Барти из Австралии, на второй строчке расположилась чешка Каролина Плишкова, на третей – Наоми Осака, представляющая Японию.

Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова занимает 30-ю позицию.

РЕЙТИНГ WTA ОТ 25 НОЯБРЯ:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
...30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1560
...40 (40). Вероника Кудерметова — 1351
...42 (42). Екатерина Александрова — 1325
...54 (54). Светлана Кузнецова — 1052
.. 61 (61). Анна Блинкова — 1007
...69 (69). Дарья Касаткина — 851
...91 (91). Виталия Дьяченко — 713
...95 (94). Анастасия Потапова — 695
....103 (103). Маргарита Гаспарян — 661
104 (104). Анна Калинская — 661
...131 (131). Мария Шарапова (все – Россия) — 466

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Артуро Видаль: На моем теле есть еще местечко для татуировки в честь победы в Лиге чемпионов Интервью полузащитника «Барселоны» и сборной Чили еженедельнику L’Equipe. 24.11.2019 14:30 Футбол Туманов Дмитрий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Бой между Мэйвезером и Нурмагомедовым мог состояться в январе. Менеджер Хабиба показал постер (фото) Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247 Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
В Торонто схарчили самого титулованного тренера в истории мирового хоккея Первая тренерская отставка сезона случилась там, где ее не ждали. В «Торонто» указали на дверь Майку Бэбкоку! 21.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:02 Футбол Александр Бубнов: Мало моментов у ЦСКА связываю с мастерством и функциональной подготовкой
10:49 Легкая атлетика Михаил Бутов: Ноль процентов на то, что российские легкоатлеты выступят на ОИ-2022 в полном составе
10:39 Теннис Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
10:38 Футбол Александр Бубнов: Игра «Спартака» стала более сбалансированной
10:29 Футбол Килиан Мбаппе: «Золотой мяч» выиграет Месси
10:18 Футбол Эден Азар: Я точно не забью за «Реал» больше, чем Криштиану
10:16 Хоккей Валерий Ничушкин: Надеюсь, теперь буду забивать чаще
10:08 Футбол Кейсуке Хонда: Игрокам «Витесса» не хватает уверенности, поговорю с ними и Слуцким
09:55 Футбол Нголо Канте: Отказаться от перехода в «ПСЖ» было спортивным решением
09:39 Хоккей «Эдмонтон» победил Аризону, Макдэвид продлил серию с очками до 11 матчей
09:28 Хоккей «Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова передача
09:18 Хоккей Дубль Гиргенсонса принес «Баффало» победу над «Флоридой»
09:08 Пляжный футбол Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
23:55 Теннис Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
23:43 Футбол Леонид Слуцкий: «Витесс» играет без веры
23:14 Футбол Сергей Овчинников: Попросили бить по воротам – Никола попал
22:47 Фигурное катание Алина Загитова: NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня
22:23 Футбол «Аугсбург» разгромил «Герту», а «Майнц» – «Хоффенхайм»
22:06 Фигурное катание Алена Косторная: Очень рада, что смогла квалифицироваться в финал
21:55 Футбол Миодраг Божович: Игра была близка к ничьей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array