Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч - Советский спорт
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25 ноября 2019 15:25ТеннисЛипкин Антон

Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч

Испания стала первым победителем Кубка Дэвиса в новом формате.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что его партнер по команде Лионель Месси приехал бы на финал Кубка Дэвиса, если бы в финал вышла Аргентина.

В воскресенье Испания победила Канаду и стала обладателем Кубка Дэвиса, выиграв первый турнир в новом формате. В пятницу в четвертьфинале будущие победители выбили из борьбы Аргентину (2-1).

«В пятницу мы были в отеле и вместе следили за матчем Аргентина – Испания, – приводит El Mundo Deportivo слова Пике. – Конечно, если бы Аргентина дошла до финала, Лео был бы здесь.

Ему очень нравится теннис. Он поддерживает свою страну, и ему было жаль, что Аргентина не прошла в финал».

Напомним, сборная России дошла до полуфинала, где на тай-брейке в третьем сете парной встрече проиграла Канаде.

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