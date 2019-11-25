Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Испания стала первым победителем Кубка Дэвиса в новом формате.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что его партнер по команде Лионель Месси приехал бы на финал Кубка Дэвиса, если бы в финал вышла Аргентина.

В воскресенье Испания победила Канаду и стала обладателем Кубка Дэвиса, выиграв первый турнир в новом формате. В пятницу в четвертьфинале будущие победители выбили из борьбы Аргентину (2-1).

«В пятницу мы были в отеле и вместе следили за матчем Аргентина – Испания, – приводит El Mundo Deportivo слова Пике. – Конечно, если бы Аргентина дошла до финала, Лео был бы здесь.

Ему очень нравится теннис. Он поддерживает свою страну, и ему было жаль, что Аргентина не прошла в финал».

Напомним, сборная России дошла до полуфинала, где на тай-брейке в третьем сете парной встрече проиграла Канаде.