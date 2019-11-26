Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года В этом сезоне 23-летний уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также стал финалистом US Open.

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Россиянин Даниил Медведев вошел в список теннисистов, претендующих на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АТР.

Отмечается, что на трофей также претендуют канадец Феликс Оже-Альяссим, итальянец Маттео Берреттини, а также грек Стефанос Циципас.

Добавим, что россиянин Андрей Рублев, британец Энди Маррей, а также француз Жо-Вильфрид Цонга и швейцарец Стэн Вавринка поспорят за звание лучшего игрока года, который вернулся в строй после серьезной травмы.

Обладатели наград станут известны в декабре.