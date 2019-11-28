Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса :Нам нужно поработать над графиком Футболист является инвестором турнира.

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказался о новом формате турнира.

«Нам нужно поработать над графиком. Есть всего одна неделя для турнира. Может быть, стоит открыть еще один корт, или начинать матчи пораньше. Нам нужно найти баланс. Пока что расписание является главной проблемой», - цитирует футболиста Tennis World USA.

Напомним, в этом году Кубок Дэвиса впервые прошел в обновленном формате. 18 сборных выявляли сильнейшего на протяжении всего одной недели, в одном конкретном городе (в этом году в Мадриде).

Изменения в формате турнира произошли после того, как появился новый инвестор - инвестиционная группа Kosmos, основателем которой является Пике.

Победителем первого Кубка Дэвиса в новом формате стала сборная Испании.