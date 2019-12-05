«Советский спорт – Итоги года». Открытие года – Даниил Медведев Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

Загрузка...

Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

Теннисист Даниил Медведев получил награду в номинации «Открытие года». Прошедший сезон он начинал в статусе 16-й ракетки мира. Однако в течение 11 месяцев 23-летний Медведев сыграл 9 финалов турниров ATP, из них – 6 подряд. В том числе – один финал «Большого шлема» (на US Open в пяти партиях уступил Рафаэлю Надалю). На счету Даниила – четыре трофея: София, Санкт-Петербург и два титула категории «Мастерс», добытых в Цинциннати и в Шанхае. Уходящий год он закончит пятой ракеткой планеты.