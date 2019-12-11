Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году

ATP опубликовал номинантов на звание лучшего тренера 2019 года. В их число вошел француз Жиль Сервара, который работает с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым из России.
Также номинированы: Апостолос Циципас (тренер Стефаноса Циципаса), Карлос Мойя (Рафаэль Надаль), Николас Массу (Доминик Тим) и Винченцо Сантопадре (Маттео Берреттини).
Напомним, в 2019 году 23-летний Медведев одержал 59 побед при 21 поражении и завоевал четыре титула, а также дошел до финала турнира «Большого шлема» US Open, заработав за сезон 7 833 320 долларов.
Добавим, что Надаль завершил год на первом месте в рейтинге, Тим – на четвертом, Циципас – на шестом, а Берреттини – на восьмом.
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