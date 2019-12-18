Федерер первым в истории тенниса провел 1000 недель в топ-30 рейтинга ATP

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер – первый игрок в истории данного вида спорта, который провел 1000 недель в топ-30 рейтинга ATP. Об этом сообщает Tennis World USA.
Впервые он оказался рейтинге 30 лучших теннисистов в октябре 2000 года и с тех пор ее ни разу не покидал. На протяжении 14 лет кряду он непрерывно входил в топ-10 в одиночном разряде в период с 2002 по 2016 год.
Отметим, что в этом году Федерер стал обладателем четырех турниров – в Дубае, Майами и Галле и Базеле, завершив год на третьем месте после испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
Всего у Федерера 103 титула в карьере, 20 из которых турниры серии Большого шлема.
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