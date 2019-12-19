ATP признала тренера Медведева лучшим в 2019 году - Советский спорт
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19 декабря 2019 19:35ТеннисШарафудинов Виктор

ATP признала тренера Медведева лучшим в 2019 году

Жиль Сервара получит награду.

Сегодня Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) назвала имя лучшего тренера нынешнего года. Им был признан француз Жиль Сервара, который работает с россиянином Даниилом Медведевым.

Среди других претендентов были Апостолос Циципас (тренер Стефаноса Циципаса), Карлос Мойя (тренер Рафаэля Надаля), Николас Масса (тренера Доминика Тима) и Винченцо Сантопадре (тренер Маттео Берреттини).

Медведев в нынешнем году выиграл четыре турнира ATP (в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае), а также вышел в финал Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.

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