Шарапова обыграла Томлянович, вернувшись на корт спустя четыре месяца - Советский спорт
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19 декабря 2019 20:51ТеннисШарафудинов Виктор

Шарапова обыграла Томлянович, вернувшись на корт спустя четыре месяца

Выставочный матч состоялся в Абу-Даби

В столице ОАЭ Абу-Даби в рамках Mubadala World Tennis Championship состоялся выставочный матч, в котором Мария Шарапова сыграла с австралийкой Айлой Томлянович. В двух сетах россиянка одержала победу со счетом 6:4, 7:5. Игра продолжалось полтора часа.

Для Марии эта встреча стала первой за четыре месяца с тех пор, как в августе она проиграла Серене Уильямс на Открытом чемпионате США. Изначально соперницей Шараповой должна была стать американка Аманда Анисимова, но она не смогла выступить в Абу-Даби из-за травмы.

В данный момент 32-летняя россиянка находится в рейтинге WTA на 131-м месте.

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