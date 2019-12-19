Мария Шарапова: Следующий сезон начнется с нуля, и для меня все будет заново - Советский спорт
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19 декабря 2019 21:18ТеннисШарафудинов Виктор

Мария Шарапова: Следующий сезон начнется с нуля, и для меня все будет заново

Российская теннисистка прокомментировала победу над Томлянович.

Сегодня Мария Шарапова в Абу-Даби провела выставочный матч в рамках турнира Mubadala World Tennis Championship. Ее соперницей стала австралийка Айла Томлянович.

Для россиянки эта игра стала первой за четыре месяца с тех пор, как она уступила Серене Уильямс на Открытом чемпионате США. Шарапова победила в двух сетах со (6:4, 7:5) и после матча дала комментарий организаторам выставочной встречи.

- Хочу поблагодарить каждого, кто пришел на трибуны, – сказала Шарапова. Я во второй раз в Абу-Даби. Спасибо за поддержку, я надеюсь, что этот турнир вдохновляет жителей ОАЭ заниматься спортом. Спасибо тем, кто посетил сегодня матч.

- Вы одна из самых великих теннисисток в истории женского тенниса. Какая у вас мотивация, чтобы соревноваться дальше?

- Спасибо за такие слова, конечно (смеется). У нас особенный вид спорта, мне нравится быть его частью, соревноваться. У меня всегда одна мотивация – быть лучшей, и побеждать. У меня был сложный год, но следующий сезон начнется с нуля. И все будет заново для меня. Надеюсь, получится лучше.

В данный момент 32-летняя россиянка находится в рейтинге WTA на 131-м месте.

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