Роджер Федерер: В 2020 году хочу выиграть один из пяти главных турниров и Олимпиаду Швейцарский теннисист сообщил о своих планах на следующий сезон.

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38-летний Роджер Федерер в интервью Fox Sports поделился своими надеждами и планами на 2020 год.

«Мне нужно очень много тренироваться, – сказал Федерер. – Моя цель – попытаться выиграть один из пяти главных турниров сезона, плюс еще Олимпиаду. Итого шесть целей.

Я знаю, что Открытый чемпионат Франции всегда дается мне сложнее. Но вообще любой титул приносит превосходные чувства. Даже победа на Кубке Хопмана, Кубке Лэйвера и, конечно, на других соревнованиях, где я побеждал, – в Дубае, Галле и Майами.

Побеждать на теннисных турнирах и уезжать оттуда победителем очень приятно. Так что моя цель – выигрывать как можно больше. И если у меня получится взять какой-нибудь большой титул: желательно «Уимблдон», US Open, Олимпийские игры или Australian Open – это будет просто великолепно».

На счету Федерера рекордные 20 побед на турнирах Большого шлема. Для сравнения у первой ракетки мира Рафаэля Надаля – 19, а у Новака Джоковича – 16.