Хачанов уступил Джоковичу в матче за третье место на турнире в ОАЭ Серб Новак Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в матче за третье место на выставочном теннисном турнире в Абу-Даби.

Новости СМИ2 Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась победой серба со счетом 7:5, 6:3. В текущий момент проходит финальный матч турнира, в котором встречаются грек Стефанос Циципас и испанец Рафаэль Надаль.