Мария Шарапова: Я поставила перед собой большие цели 19 декабря она провела выставочный поединок против Айлы Томлянович и одержала победу со счетом 6:4, 7:5.

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Россиянка Мария Шарапова рассказала о планах на будущее, отметив, что не собирается завершать карьеру.

«Я люблю теннис. Это заметно, когда я играю и у меня есть возможность бороться. Честно говоря, в такие моменты я просто наслаждаюсь.

Я поставила перед собой большие цели и каждое утро хочу поскорее начать работу, чтобы стать более классным игроком.

Что касается моей карьеры, то пока есть желание и силы, я буду играть», – цитирует Шарапову The National.

Добавим, что матч с Томлянович стал для россиянки первым за последние четыре месяца. В последний раз Мария выходила на теннисный корт на Открытом чемпионате США, где уступила американке Серене Уильямс.