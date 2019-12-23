Медведев остался пятым в обновленном рейтинге ATP АТР опубликовала обновленную версию рейтинга теннисистов.

Лучший теннисист России Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку в обновленном рейтинге.

Алексей Ватутин поднялся на одно место и расположился на 212-й позиции.

В лидирующей десятке изменений не произошло. На первой строчке находится испанец Рафаэль Надаль, далее расположились серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 23 декабря

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584...

112 (112). Евгений Донской (Россия) — 497...

212 (213). Алексей Ватутин (Россия) — 233.