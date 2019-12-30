Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP - Советский спорт
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30 декабря 2019 09:49ТеннисНечаев Юрий

Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP

АТР опубликовала обновленную версию рейтинга теннисистов.

Лучший теннисист России Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку в итоговом рейтинге 2019 года.

Аслан Карацев поднялся на восемь позиций и занимает 289-е место.

В лидирующей десятке изменений не произошло. На первой строчке находится испанец Рафаэль Надаль, далее расположились серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP 2019.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840…

23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584…

112 (112). Евгений Донской (Россия) — 497…

212 (212). Алексей Ватутин (Россия) — 233…

251 (251). Павел Котов (Россия) — 186…

255 (255). Роман Сафиуллин (Россия) — 182…

257 (257) Евгений Карловский (Россия) — 180…

271 (271). Теймураз Габашвили (Россия) — 158…

289 (297). Аслан Карацев (Россия) — 140.

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