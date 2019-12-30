Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP

Лучший теннисист России Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку в итоговом рейтинге 2019 года.
Аслан Карацев поднялся на восемь позиций и занимает 289-е место.
В лидирующей десятке изменений не произошло. На первой строчке находится испанец Рафаэль Надаль, далее расположились серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP 2019.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840…
23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584…
112 (112). Евгений Донской (Россия) — 497…
212 (212). Алексей Ватутин (Россия) — 233…
251 (251). Павел Котов (Россия) — 186…
255 (255). Роман Сафиуллин (Россия) — 182…
257 (257) Евгений Карловский (Россия) — 180…
271 (271). Теймураз Габашвили (Россия) — 158…
289 (297). Аслан Карацев (Россия) — 140.