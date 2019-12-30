Шарапова получила приглашение на турнир в Брисбене - Советский спорт
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30 декабря 2019 17:33ТеннисГичунцев Артур

Шарапова получила приглашение на турнир в Брисбене

Об этом сообщает телеканал Nine News.

Россиянка Мария Шарапова получила «уайлд-кард» на теннисный турнир в Брисбене, который состоится с 6 по 12 января 2020 года.

Отметим, что 32-летняя уроженка Нягани выиграла этот турнир в 2015 году, одолев в финальном поединке Ану Иванович из Сербии со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

В последний раз россиянка выходила на теннисный корт 19 декабря 2019 года. В тот день Шарапова победила австралийку Айлу Томлянович (6:4, 7:5) в выставочном турнире в Абу-Даби.

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