Звонарева снялась с Открытого чемпионата Австралии

Россиянка Вера Звонарева не сыграет на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы кисти.
Ранее 35-летняя уроженка Москвы пропустила по той же причине Открытый чемпионат США.
Добавим, что соревнования в Австралии состоятся с 20 января по 2 февраля 2020 года и пройдут в Мельбурне, а его призовой фонд составит 49,1 млн долларов.
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