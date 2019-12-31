Звонарева снялась с Открытого чемпионата Австралии Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Россиянка Вера Звонарева не сыграет на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы кисти.

Ранее 35-летняя уроженка Москвы пропустила по той же причине Открытый чемпионат США.

Добавим, что соревнования в Австралии состоятся с 20 января по 2 февраля 2020 года и пройдут в Мельбурне, а его призовой фонд составит 49,1 млн долларов.