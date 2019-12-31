Звонарева снялась с Открытого чемпионата Австралии - Советский спорт
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31 декабря 2019 10:59ТеннисГичунцев Артур

Звонарева снялась с Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Россиянка Вера Звонарева не сыграет на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы кисти.

Ранее 35-летняя уроженка Москвы пропустила по той же причине Открытый чемпионат США.

Добавим, что соревнования в Австралии состоятся с 20 января по 2 февраля 2020 года и пройдут в Мельбурне, а его призовой фонд составит 49,1 млн долларов.

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