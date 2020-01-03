Хачанов и Медведев выиграли парную встречу у итальянцев на ATP Cup - Советский спорт
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03 января 2020 19:04Теннис

Хачанов и Медведев выиграли парную встречу у итальянцев на ATP Cup

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов обыграли Симоне Болелли и Паоло Лоренци на Кубке АТР.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой российских теннисистов со счетом 6:4, 6:3.

Напомним, что ранее Хачанов взял верх над Стефано Травальей (7:5,6:3), а Медведев обыграл Фабио Фоньини (1:6, 6:1, 6:3). Таким образом, сборная России обыграла команду Италии со счетом 3-0.

Отметим, что в другом матче группы D сборная США проиграла команде Норвегии со счетом 1-2.

Добавим, что в воскресенье российская команда сыграет со сборной США.

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