Хачанов и Медведев выиграли парную встречу у итальянцев на ATP Cup Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов обыграли Симоне Болелли и Паоло Лоренци на Кубке АТР.

Новости СМИ2 Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой российских теннисистов со счетом 6:4, 6:3. Напомним, что ранее Хачанов взял верх над Стефано Травальей (7:5,6:3), а Медведев обыграл Фабио Фоньини (1:6, 6:1, 6:3). Таким образом, сборная России обыграла команду Италии со счетом 3-0. Отметим, что в другом матче группы D сборная США проиграла команде Норвегии со счетом 1-2. Добавим, что в воскресенье российская команда сыграет со сборной США.