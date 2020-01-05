Медведев обыграл Иснера, добыв для России второе очко в матче против США на ATP Cup Турнир проходит в Австралии.

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В австралийском Перте состоялся второй матч в противостоянии команд России и США на турнире ATP Cup в рамках группы D. Даниил Медведев в двух сетах за один час победил 19-ю ракетку мира Джона Изнера – 6:3, 6:1.

Ранее Карен Хачанов выиграл свой матч уТэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 6:1.

Далее по расписанию встреча пар. Медвев и Хачанов должны сыграть против Остина Крайчека и Раджива Рама.

Напомним, что 3 января российская команда со счетом 3:0 победила итальянцев. Также в группе D выступают норвежцы.