Хачанов и Медведев проиграли парную встречу Крайчеку и Раму, но Россия все равно обыграла США В Австралии продолжается групповой этап ATP Cup.

В австралийском Перте завершилась парная встреча россиян Даниила Медведева и Карена Хачанова против американцев Остина Крайчека и Раджива Рама. Американские теннисисты победили в двух сетах – 6:4, 6:3. При этом Россия выиграла матч против команды США со счетом 2:1.

Ранее Хачанов выиграл свой матч уТэйлора Фрица (3:6, 7:5, 6:1), а Медведев победил Джона Изнера (6:3, 6:1).

Россияне лидируют в группе D с двумя победами. 3 января Хачанов и Медведев выиграли у итальянцев 3:0.

У команд Италии и Норвегии по одной победе. Представители США проиграли оба матча.

7 января российская команда сыграет с норвежцами, а итальянцы – с американцами.

В четвертьфинал ATP Cup выйдут победители каждой из шести групп, а также две лучшие команд из числа тех, кто займет вторые места.