Гаспарян проиграла Соболенко в Шэньчжэне Матч продолжался 1 час 11 минут.

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94-я ракетка мира Маргарита Гаспарян завершила выступление в одиночном разряде на турнире ATP Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В первом круге 25-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Арины Соболенко из Белоруссии, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге. За 1 час 11 минут матч завершился со счетом 6:3, 6:0. Следующей соперницей Соболенко станет Кристина Плишкова из Чехии.

Отметим также, что в турнире продолжает выступление Екатерина Александрова, а Анне Блинковой еще предстоит провести матч первого круга с первой сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:3, 6:0