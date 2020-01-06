Кузнецова снялась с турнира в Окленде - Советский спорт
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06 января 2020 13:48ТеннисЛипкин Антон

Кузнецова снялась с турнира в Окленде

В первом круге российская теннисистка должна была сыграть с Сереной Уильямс.

51-я ракетка мира Светлана Кузнецова не будет выступать на турнире WTA ASB Classic 2020 в Окленде.

Как сообщает пресс-служба WTA, 34-летняя российская теннисистка снялась с турнира из-за вирусного заболевания.

Отметим, что в первом круге Кузнецова должна была сыграть с первой сеяной Сереной Уильямс из США. Теперь соперницей 38-летней американки станет Камила Джорджи из Италии, проигравшая в квалификации.

Ранее во второй круг на турнире в Новой Зеландии вышла другая российская теннисистка – Дарья Касаткина. Во втором круге она сыграет с победителем матча Аманда Анисимова (США, 3) – Катерина Козлова (Украина).

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