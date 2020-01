Кузнецова снялась с турнира в Окленде

51-я ракетка мира Светлана Кузнецова не будет выступать на турнире WTA ASB Classic 2020 в Окленде.

Как сообщает пресс-служба WTA, 34-летняя российская теннисистка снялась с турнира из-за вирусного заболевания.

Unfortunately, Svetlana Kuznetsova has withdrawn from Auckland due to viral illness.



Serena Williams will face a qualifier/lucky loser in 1R. #ASBClassic