Кузнецова снялась с турнира в Окленде В первом круге российская теннисистка должна была сыграть с Сереной Уильямс.

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51-я ракетка мира Светлана Кузнецова не будет выступать на турнире WTA ASB Classic 2020 в Окленде.

Как сообщает пресс-служба WTA, 34-летняя российская теннисистка снялась с турнира из-за вирусного заболевания.

Unfortunately, Svetlana Kuznetsova has withdrawn from Auckland due to viral illness.



Serena Williams will face a qualifier/lucky loser in 1R. #ASBClassic — WTA Insider (@WTA_insider) January 6, 2020

Отметим, что в первом круге Кузнецова должна была сыграть с первой сеяной Сереной Уильямс из США. Теперь соперницей 38-летней американки станет Камила Джорджи из Италии, проигравшая в квалификации.

Ранее во второй круг на турнире в Новой Зеландии вышла другая российская теннисистка – Дарья Касаткина. Во втором круге она сыграет с победителем матча Аманда Анисимова (США, 3) – Катерина Козлова (Украина).