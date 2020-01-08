Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне Российская теннисистка занимает 35-е место в рейтинге WTA.

На турнире в Шэньчжэне состоялась встреча второго круга между россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Пэн Шуай.

Встреча завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

В четвертьфинале Александрова встретится с победительницей противостояния между китаянкой Ван Цян и белоруской Александрой Саснович.

Напомним, ранее борьбу на турнире завершила Маргарита Гаспарян, уступившая в матче первого круга Арине Соболенко из Белоруссии со счетом 3:6, 0:6.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Екатерина Александрова (Россия, 5) — Пэн Шуай (Китай) — 7:6 (9:7), 6:1.