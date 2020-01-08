Шарапова получила wild card от организаторов Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на Australian Open.
32-летняя спортсменка получила wild card (специальное приглашение) в основную сетку турнира.
На последнем турнире в Брисбене Шарапова уже в первом круге уступила американке Дженнифер Брэди. В прошлом году из-за проблем со здоровьем россиянка провела всего 15 матчей.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.
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