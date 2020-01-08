Шарапова получила wild card от организаторов Australian Open Россиянка занимает 147-е место в рейтинге WTA.

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Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на Australian Open.

32-летняя спортсменка получила wild card (специальное приглашение) в основную сетку турнира.

На последнем турнире в Брисбене Шарапова уже в первом круге уступила американке Дженнифер Брэди. В прошлом году из-за проблем со здоровьем россиянка провела всего 15 матчей.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.