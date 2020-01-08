Екатерина Александрова: У меня была отличная предсезонка, и сейчас я ощущаю себя очень уверенно Российская теннисистка занимает 35-е место в рейтинге WTA.

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Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

«Первый сет был тяжелым. Я думаю, Пэн сыграла великолепно в концовке первого сета, - приводит официальный сайт WTA слова Александровой. - Мне повезло, что во втором сете я смогла сделать брейк, после этого стало гораздо проще. Я играю здесь в четвертый раз и рада наконец-то попасть в четвертьфинал. У меня был отличный предсезонный период, поэтому сейчас я ощущаю себя очень уверенно».

Напомним, сегодня Александрова обыграла китаянку Пэн Шуай во втором круге турнира в Шэньчжэне со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между китаянкой Ван Цян и белоруской Александрой Саснович.