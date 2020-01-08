Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе Россиянин занимает 23-е место в рейтинге ATP.

Новости СМИ2 Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира АТР в Дохе. В матче второго круга россиянин встречался с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился победой Рублева в двух сетах — 6:4, 6:2. В четвертьфинале российский спортсмен сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция). Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 325 200 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг Андрей Рублев (Россия, 2) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:4, 6:2.