Самсонова проиграла Квитовой на турнире в Брисбене В 1/4 финала чешка сыграет с американкой Дженнифер Брэди.

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене.

В матче второго круга россиянка уступила Петре Квитовой из Чехии. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Напомним, Самсонова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. На старте соревнований она обыграла чемпионку US Open 2017 года американку Слоан Стивенс - 6:4, 2:6, 6:3.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 5) - Людмила Самсонова (Россия, Q) - 6:3, 6:2.