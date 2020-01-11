Александрова победила на турнире в Шэньчжэне, завоевав первый титул в карьере В финале российская теннисистка обыграла Рыбакину, представляющую Казахстан.

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34-я ракетка мира Екатерина Александрова стала победительницей турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В решающем матче 25-летняя российская теннисистка нанесла поражение Елене Рыбакиной из Казахстана, которая занимает 36-е место в мировом рейтинге. За 1 час 13 минут Александрова оформила победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Этот титул стал первым для нее на турнирах WTA.

Ранее по ходу турнира Александрова обыграла Катерину Синякову (Чехия), Шуай Пэн и Ван Цян (обе – Китай) и Гарбинье Мугурусу (Испания).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Екатерина Александрова (Россия, 5) – Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – 6:2, 6:4