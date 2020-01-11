Киз и Плишкова вышли в финал в Брисбене Определились финалистки турнира WTA в Брисбене.

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Стали известны финалистки турнира WTA Brisbane International в Брисбене (Австралия).

В первом полуфинале 13-я ракетка мира Мэдисон Киз из США победила за два часа Петру Квитову из Чехии (3:6, 6:2, 6:3), после чего второй номер мирового рейтинга Каролина Плишкова из Чехии была сильнее Наоми Осаки из Японии (6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 6:2). Матч продолжался 2 часа 48 минут.

Отметим, что ранее Киз и Плишкова ни разу не играли друг с другом на турнирах WTA.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Мэдисон Киз (США, 8) – Петра Квитова (Чехия, 5) – 3:6, 6:2, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Наоми Осака (Япония, 3) – 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 6:2