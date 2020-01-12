Плишкова стала победительницей турнира в Брисбене Чешка выиграла турнир второй год подряд.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира WTA в Брисбене (Австралия).

В финале вторая ракетка мира встречалась с американкой Мэдисон Киз. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась победой чешки со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Плишкова совершила семь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из шести.

В полуфинале чешская спортсменка победила Наоми Осаку из Японии.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Мэдисон Кис (США, 8) — 6:4, 4:6, 7:5.