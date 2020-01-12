Павлюченкова прогулялась по крыше стадиона в Аделаиде (видео) Российская теннисистка сыграет на турнире WTA в австралийском городе.

В австралийской Аделаиде Анастасия Павлюченкова посетила спортивный комплекс Adelaide Oval, где играют в крикет и австралийский футбол. В присутствии работников стадиона российская теннисистка прогулялась по крыше 55-тысячной арены, а также постояла на краю без рук. При этом, правда, спортсмена не снимала страховку.

Видео прогулки Анастасия опубликовала у себя в инстаграме, сделав подпись «Один безумный день в Аделаиде».

Посмотреть эту публикацию в Instagram One crazy day in Adelaide 👻😜 @adelaideinternational @wta Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav) 12 Янв 2020 в 1:39 PST

В другом сообщении Павлюченкова, выложив фотографии, написала следующее:

«Это было настолько напряженно, что я до сих пор чувствую свои внутренности.

P. S. Можно мне выпить здесь чашечку кофе?»

В понедельник 13 января Павлюченкова в первом круге турнира WTA в Аделаиде сыграет с эстонкой Анетт Контавейт. Игра начнется в 3:30 по московскому времени.