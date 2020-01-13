Андрей Чесноков: Возможно, к середине года Медведев станет первой ракеткой мира По его мнению, в ближайшие четыре-пять месяцев российский теннисист будет активные набирать очки в рейтинге ATP.

Российский тренер Андрей Чесноков поделился мнением об игре Даниила Медведева.

– С психологической точки зрения Медведев – инопланетянин. Не знаю, какое определение подошло бы лучше. Со стороны кажется, что ему все легко дается, но это не так. На тренировках он выполняет каторжную работу, чему я сам был свидетелем. Он всегда находится на своей волне. Ему можно указывать на ошибки, а он по-своему воспримет эту критику. Но это очень хорошо для тенниса, именно это даёт ему возможность побеждать. Сложно сказать, насколько его хватит. Пока ему терять нечего. Более того, в связи с тем, что его рост, по сути, начался с середины прошлого сезона, в ближайшие четыре-пять месяцев он будет активно набирать очки и, возможно, к середине года станет первым в мире, – цитирует Чеснокова RT.

Напомним, что Медведев вернулся на четвертое место в рейтинге ATP.