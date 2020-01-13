Чесноков – о шансах Шараповой на Australian Open: Ей нужно вновь обрести уверенность

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что россиянке Марии Шараповой не стоит завершать карьеру, в случае неудачного выступления на Australian Open.
На последнем турнире в Брисбене Шарапова уже в первом круге уступила американке Дженнифер Брэди. В прошлом году из-за проблем со здоровьем россиянка провела всего 15 матчей.
«Стоит ли Шараповой задуматься о завершении карьеры? Не думаю. Я всегда говорю, что на таких турнирах мало находиться в хорошей форме, успешно пройти предсезонку и быть готовым побеждать кого угодно. Тебе должно повести с сеткой. На US Open 2017 года Шарапова обыграла вторую сеяную Симону Халеп в первом круге. Ей тоже нужно раскачаться. Если она попадет на слабого соперника, то вновь обретет уверенность», – цитирует Чеснокова RT.
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