Хачанов, Рублев и Медведев – в числе сеяных при жеребьевке основной сетки Australian Open - Советский спорт
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15 января 2020 01:54ТеннисГичунцев Артур

Хачанов, Рублев и Медведев – в числе сеяных при жеребьевке основной сетки Australian Open

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев оказались в числе сеяных при жеребьевке основной сетки Australian Open, который стартует 20 января и завершится 2 февраля.

Отмечается, что Медведев получил 4-й номер посева, Хачанов – 16-й, а Рублев – 18-й.

Первым номером стал испанец Рафаэль Надаль. Вторым – серб Новак Джокович, а замкнул тройку швейцарец Роджер Федерер.

Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграл Джокович. В финале уроженец Белграда обыграл Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

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