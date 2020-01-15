Хачанов, Рублев и Медведев – в числе сеяных при жеребьевке основной сетки Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев оказались в числе сеяных при жеребьевке основной сетки Australian Open, который стартует 20 января и завершится 2 февраля.
Отмечается, что Медведев получил 4-й номер посева, Хачанов – 16-й, а Рублев – 18-й.
Первым номером стал испанец Рафаэль Надаль. Вторым – серб Новак Джокович, а замкнул тройку швейцарец Роджер Федерер.
Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграл Джокович. В финале уроженец Белграда обыграл Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3.
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