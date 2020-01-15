Хачанов проиграл Миллману во втором круге турнира в Окленде

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира АТР в Окленде.
В матче второго круга россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, проиграл австралийцу Джону Миллману со счетом 6:4, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
На Australian Open, который пройдет с 20 января по 2 февраля, Хачанов получил 16-й номер посева.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джон Миллман (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:3, 6:3
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