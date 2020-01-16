Рублев победил Эванса и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде Российский теннисист выиграл шестой матч со старта сезона.

18-я ракетка мира Андрей Рублев нанес поражение Даниэлю Эвансу в матче ¼ финала турнира ATP Adelaide International в Аделаиде.

В четвертьфинале 22-летний российский теннисист выиграл у 33-го номера мирового рейтинга в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Соперник Рублева по полуфиналу определится в матче Алекс Болт (Австралия, WC) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).

Отметим, что победа над Эвансом стала для Рублева шестой подряд со старта сезона. На прошлой неделе он выиграл турнир в Дохе.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 546 355 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Андрей Рублев (Россия, 3) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:4, 3:6, 6:3