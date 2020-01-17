Три россиянки сыграют в финале квалификации Australian Open

За право сыграть в основной сетке первого в сезоне турнира «Большого шлема» поборются российские теннисистки Анна Калинская, Наталья Вихлянцева и Варвара Грачева.
Калинская в полуфинале квалификации обыграла Лауру Паар из Румынии — 6:4, 7:6 (7:3). За место в основной сетке Анна сразится с китаянкой Ванг Синью.
Вихлянцева одолела Изабелу Шиникову из Болгарии со счетом 6:2, 6:3, и в решающем матче сыграет против словенки Кайи Юван.
Грачева во втором отборочном раунде сломила сопротивление сербки Ольги Данилович — 6:2, 4:6, 6:1. За место в основной сетке Варвара сыграет с Юханной Ларссон из Швеции.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.
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