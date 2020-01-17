Три россиянки сыграют в финале квалификации Australian Open Основной турнир Australian Open стартует 20 января.

За право сыграть в основной сетке первого в сезоне турнира «Большого шлема» поборются российские теннисистки Анна Калинская, Наталья Вихлянцева и Варвара Грачева.

Калинская в полуфинале квалификации обыграла Лауру Паар из Румынии — 6:4, 7:6 (7:3). За место в основной сетке Анна сразится с китаянкой Ванг Синью.

Вихлянцева одолела Изабелу Шиникову из Болгарии со счетом 6:2, 6:3, и в решающем матче сыграет против словенки Кайи Юван.

Грачева во втором отборочном раунде сломила сопротивление сербки Ольги Данилович — 6:2, 4:6, 6:1. За место в основной сетке Варвара сыграет с Юханной Ларссон из Швеции.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.