Кудерметова не смогла выйти в финал в Хобарте Российская теннисистка проиграла в полуфинале Чжан Шуай.

42-я ракетка мира Вероника Кудерметова потерпела поражение в полуфинале турнира WTA Hobart International. 22-летняя российская теннисистка проиграла в двух сетах Чжан Шуай из Китая, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге. За 1 час 4 минуты матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Соперница Чжан Шуай по финалу определится в матче Хизер Уотсон (Великобритания) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3). Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала Чжан Шуай (Китай, 4) – Вероника Кудерметова (Россия, 5) – 6:3, 6:4