Самсонова обыграла Сю Ван и пробилась в основную сетку Australian Open Россиянка занимает 118-е место в рейтинге WTA.

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в основной турнир Australian Open.

В финале квалификационного раунда россиянка встречалась с Сю Ван из Китая. Матч продолжался 2 часа 21 минуту и завершился победой россиянки со счетом 6:4, 2:6, 7:5.

Напомним, ранее стало известно, что за право сыграть в основной сетке первого в сезоне турнира «Большого шлема» также поборются Анна Калинская, Наталья Вихлянцева и Варвара Грачева.

Australian Open. Женщины

Квалификация. Финал

Людмила Самсонова (Россия) — Сю Ван (Китай) — 6:4, 2:6, 7:5.