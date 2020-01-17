Самсонова обыграла Сю Ван и пробилась в основную сетку Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в основной турнир Australian Open.
В финале квалификационного раунда россиянка встречалась с Сю Ван из Китая. Матч продолжался 2 часа 21 минуту и завершился победой россиянки со счетом 6:4, 2:6, 7:5.
Напомним, ранее стало известно, что за право сыграть в основной сетке первого в сезоне турнира «Большого шлема» также поборются Анна Калинская, Наталья Вихлянцева и Варвара Грачева.
Australian Open. Женщины
Квалификация. Финал
Людмила Самсонова (Россия) — Сю Ван (Китай) — 6:4, 2:6, 7:5.
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