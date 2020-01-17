Рыбакина победила Уотсон и сыграет во втором финале подряд На прошлой неделе теннисистка из Казахстана дошла до финала в Шэньчжэне.

30-я ракетка мира Елена Рыбакина победила Хизер Уотсон из Великобритании в полуфинале турнира WTA Hobart International в Хобарте.

20-летняя теннисистка, представляющая Казахстан, выиграла в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 16 минут. Ее соперницей по финалу станет 40-й номер мирового рейтинга Чжан Шуай из Китая, которая ранее выбила из борьбы Веронику Кудерметову из России.

Отметим, что Рыбакина сыграет в финале турнира WTA на второй неделе подряд. До этого он дошла до решающего матча в Шэньчжэне, в котором проиграла Екатерине Александровой из России.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:3, 4:6, 6:4