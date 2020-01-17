Рублев победил канадца Оже-Альяссима и вышел в финал турнира ATP в Аделаиде Матч продолжался почти 3 часа.

В полуфинале турнира ATP в австралийской Аделаиде российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах победил канадца Феликса Оже-Альяссима. Итоговый счет 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. В финале Рублев сыграет с 91-й ракеткой мира южноафриканцем Ллойдом Харрисом. В своем полуфинале Харрис победил американца Томми Пола – 6:4, 6:7 (3:7), 6:3. Финальный матч турнира в Аделаиде в мужском одиночном разряде состоится завтра 18 января.