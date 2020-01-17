Рублев победил канадца Оже-Альяссима и вышел в финал турнира ATP в Аделаиде

В полуфинале турнира ATP в австралийской Аделаиде российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах победил канадца Феликса Оже-Альяссима. Итоговый счет 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.
В финале Рублев сыграет с 91-й ракеткой мира южноафриканцем Ллойдом Харрисом. В своем полуфинале Харрис победил американца Томми Пола – 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.
Финальный матч турнира в Аделаиде в мужском одиночном разряде состоится завтра 18 января.
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