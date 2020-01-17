Андрей Рублев: Не думал, что так хорошо начну сезон - Советский спорт
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17 января 2020 23:56ТеннисКорегин Владислав

Андрей Рублев: Не думал, что так хорошо начну сезон

Россиянин вышел в финал турнира в Аделаиде.

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мыслями после полуфинальной встречи турнира ATP в Аделаиде – он победил канадца Феликса Оже-Альяссима в трех сетах – 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.

– Это был нереальный матч. Думаю, болельщикам понравилось, а для этого мы и играем в теннис. Надеюсь, у меня будет как можно больше таких матчей. Не ожидал, что дойду до финала на двух турнирах подряд. Не думал, что так хорошо начну сезон, посмотрим, что будет дальше. Самое главное – продолжать двигаться вперед, работать и совершенствоваться, – цитирует Рублева пресс-служба АТР.

Ранее Рублев одержал победу в финале турнира в Дохе, обыграв француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

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